Игнатов Василий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Игнатов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 12 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 150
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5255. ИГНАТОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 18 л., Зарайск. у., Луховицк. в. и с. Рязанск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 12 августа 923.
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