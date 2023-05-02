Тарасов Матвей Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тарасов
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 355
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88399. ТАРАСОВЪ, МАТВѢЙ ФЕДОРОВЪ, 33 л. Сс.-каторж. Амурской Колесной дор., рд. Веневск. у., въ в. и с. Клинахъ; — Благовѣщен. О. С., 23 Марта 911, 114 и 309 У. и У. о сс., один. закл. 20 дн., съ продолж. ср. каторж. раб. 5 л. Исп. 16 Мая 911. | 29 Марта 905 г. С. Войскъ Дальн. Вост. (Воин. У., каторж. раб. 4 г.).
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