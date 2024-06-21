Нигаматуллин Ардамир
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нигаматуллин
- Имя
- Ардамир
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 237
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85455. НИГАМАТУЛЛИНЪ, АРДАМИРЪ, 55 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Осинск. у., Ашайск. в., д. Карьера; — З. Н. 3 уч. Осинск. у., 24 Сент. 905, 172 М. (участ.) и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 12 Мая 911. | 89 105395 2 ч. 1655 У. | 89 33724 2 ч. 1655 У. | 87 33095 1601 и 1655 У. | 86 34014 1655 У.
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