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Спицын Андрей Валерианович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Спицын
Имя
Андрей
Отчество
Валерианович
Дата исполнения приговора
09 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 331
Источник
Скан
Оригинальная запись
12237. Спицын Андрей Валерианович, 39 л., Уральск. обл., Тагильск. окр., Кушвенск. р. Н. С. 5 уч. Тагильск. окр. Ст. 180 а, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 9 февр. 926.

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