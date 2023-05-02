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Дойнек Дмитрий Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дойнек
Имя
Дмитрий
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
31 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
Источник
Скан
Оригинальная запись
46531. ДОЙНЕКЪ, ДМИТРІЙ ГРИГОРЬевъ. К. Канск. у., Уринск. в., с. Ивановскаго, 42 л., рд. Новозыбков. у., Малочервинск. в., вь с. Роговѣ; — М. С. 2 уч. Канск. окр., 525, 553 и 1111 Пит. У., тюр. 2 м. Исп. 31 Марта 905.

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