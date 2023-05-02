Полозюков Нил Харитонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Полозюков
- Имя
- Нил
- Отчество
- Харитонович
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 221
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7838 ПОЛОЗЮКОВ НИЛ ХАРИТОНОВИЧ, 39 л., Острогожск. у., Каменск. в., х. Ярки. Н. С. 7 уч. Острогожск. у Ст. 114 ч. 2, лиш. св. 1 г. Исп. 16 июня 923
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