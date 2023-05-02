Фадеев Александр Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фадеев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 21 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 363
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12437. ФАДЕЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Переяславль-Залесск. у., Елизаровск. в., д. Новая. В. Т. Балтфл. и Крокреп. Ст. Ст. 180а, 3 ч. 208, лиш св. 4 г. П. В. З. С.. 21/ІІ—24.
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