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Недоговоров Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Недоговоров
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 157
Источник
Скан
Оригинальная запись
5002. Недоговоров Иван Иванович, 17 л. Гр. Чембарск. у., в. и с. Кевдовершина; —Н. С. 12 уч. Чембарск. у. Кража, лиш. св. 2 г., с зач. пр. з. с 3 янв. Исп. 13 окт. 918.

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