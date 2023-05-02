Берая Осип Ломкациев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Берая
- Имя
- Осип
- Отчество
- Ломкациев
- Дата исполнения приговора
- 16 июль 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45194. БЕРАЯ, ОСИПЪ ЛОМКАЦІЕБЪ. К. Сенак. у., с. Сиріачкони, 28 л.; — М. С. Потійск. Мир. отд. (во 2 р.), 169, 2 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 16 Іюля 904 (Вѣр.).
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