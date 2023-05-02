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Берая Осип Ломкациев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Берая
Имя
Осип
Отчество
Ломкациев
Дата исполнения приговора
16 июль 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
45194. БЕРАЯ, ОСИПЪ ЛОМКАЦІЕБЪ. К. Сенак. у., с. Сиріачкони, 28 л.; — М. С. Потійск. Мир. отд. (во 2 р.), 169, 2 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 16 Іюля 904 (Вѣр.).

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