Тхакушинов Хаджи Мурат
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тхакушинов
- Имя
- Хаджи Мурат
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 356
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12216. ТХАКУШИНОВ ХАДЖИ МУРАТ, 24 л, Фарск. окр., аула Ульского. Адыгейск. Облсуд. Ст. 184, пор. пр. 1 Г. П. В. 3. С. 31/Ѵ—24.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.