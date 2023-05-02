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Войцеховский Франц Матвеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Войцеховский
Имя
Франц
Отчество
Матвеев
Дата исполнения приговора
30 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 55
Источник
Скан
Оригинальная запись
45821. ВОЙЦѢХОВСКІЙ, ФРАНЦЪ МАТвѣевъ. К. Волковыск. у., Шимковск. в., п. Яловки, 25 л.; — Волковыск. У. С. (во 2 р.), 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 30 Апр. 905. | 904 48361 169 М.

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