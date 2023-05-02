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Майков Николай Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Майков
Имя
Николай
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
25 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
8492. МАЙКОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, 30 л., г. Ярославля. Н. С. 5 уч. г. Ярославля. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. Исп. 25 мая 923.

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