Рендаков Семен Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рендаков
- Имя
- Семен
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 20 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 210
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34981. РЕНДАКОВЪ, СЕМЕНЪ ИВАНОВЪ (онъ же Рендановъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Тюкалинск. у., в. и с. Нагибенскаго, 57 л., рд. Порхов. у., Сорокинск. в., въ д. Головиной; — М. С. 2 уч. Тюкалин. у. (во 2 р.), 12, 1 п. 13, 169, 170 и 172 М., тюр. 4 м. Исп. 20 Марта 905. | 87 88368 309 У.
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