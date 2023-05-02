Атанас Мавриди
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Атанас
- Имя
- Мавриди
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44984. АТАНАСЪ, МАВРИДИ. Тур.-подд., 25 л., рд. къ Турціи; — М. С. 10 уч. г. Одессы (во 2 р.), 169 и 172 М., тюр. 5 м. Исп. 8 Іюня 905. | 904 84370 172 М.
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