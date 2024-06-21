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Титова Мария Иванова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Титова
Имя
Мария
Отчество
Иванова
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 403
Источник
Скан
Оригинальная запись
139947. ТИТОВА, МАРІЯ ИВАНОВА (она же Прокофьева). К. Серпухов. у., Семеновск. в., д. Телячковой, 27 л.; — Москов. О. С. 2 Сент. 909, 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 21 Сент. 909. | 902 70025 177 М.

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