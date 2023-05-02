Дерзаев Иван Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дерзаев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 05 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 111
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3859. ДЕРЗАЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ, 18 л., Чистопольск. у., Алексеевск. в. и с. Главсуд. Татарск. АССР. Ст. ст. 181 ч. 2, 189, лиш. св. 1 г. Срок исп. не указ., осужд. 5 июля 923.
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