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Дерзаев Иван Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дерзаев
Имя
Иван
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
05 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
3859. ДЕРЗАЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ, 18 л., Чистопольск. у., Алексеевск. в. и с. Главсуд. Татарск. АССР. Ст. ст. 181 ч. 2, 189, лиш. св. 1 г. Срок исп. не указ., осужд. 5 июля 923.

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