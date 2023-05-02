Орбе Ян Микелев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Орбе
- Имя
- Ян
- Отчество
- Микелев
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85727. ОРБЕ, ЯНЪ МИКЕЛЕВЪ, 31 г. Лиш. ос. пр. изъ к. Гробинск. у. и в.; — Либавск. О. С., 5 Мая 911, 152 и 2 ч. 1655 У., посов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 10242, арест. отд. 3 г. Исп. 8 Іюня, счит. ср съ 3 Февр. 911. | 908 30626 1 ч. 1655 У. | 907 27202 169 М. | 907 75200 169 М. | 901 22350 169 М.
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