Акименко Тарас Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акименко
- Имя
- Тарас
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44742. А(Я)КИМЕНКО, ТАРАСЪ НИКИтинъ. К. Новомосков. у., в. и м. Петриковки, 28 л.; — Екатеринослав. О. С., 134, 135, 149 и 1642 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 21 Мая 905.
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