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Акименко Тарас Никитин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Акименко
Имя
Тарас
Отчество
Никитин
Дата исполнения приговора
21 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
44742. А(Я)КИМЕНКО, ТАРАСЪ НИКИтинъ. К. Новомосков. у., в. и м. Петриковки, 28 л.; — Екатеринослав. О. С., 134, 135, 149 и 1642 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 21 Мая 905.

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