Баранцевич Ульяна Матвеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баранцевич
- Имя
- Ульяна
- Отчество
- Матвеева
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129866. БАРАНЦЕВИЧЪ, УЛЬЯНА Матвѣева. Дворян., 38 л., рд. Слуцк. у., Греск. в., въ окол. Островѣ-Боркахъ; — Минск. О. С. 1 Мая 909, 169, 170 и 172 М., 134, 135, 152, 1 ч. 1647 и 1656 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. Исп. 30 Сент. 909.
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