Чичеренкова Александра Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чичеренкова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 252
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8063. ЧИЧЕРЕНКОВА, АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА, Гр. Орловск. у., Талызинск. в., д. Титовой; - Н. С. 3 уч. г. Орла. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 14 июня 919.
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