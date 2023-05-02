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Филин Федор Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филин
Имя
Федор
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
02 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 368
Источник
Скан
Оригинальная запись
12632. ФИЛИН ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ, 22 л., Ишимск. окр, Каменск. в., д. Сергеевки. В. Т. Приволжск. окр. при 57 стр. див. Ст. 205 п. «б», лиш. св. 1 г. П в з. с. 2/ІѴ—24.

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