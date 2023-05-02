Кочумов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочумов Василий Иванович

Кочумов Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочумов
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
10 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 196
Источник
Скан
Оригинальная запись
6875. КОЧУМОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 12 л., Пермск. у., Калино-Камасинск. в. и с., Н. С. 8 уч. Пермск. у., Ст. 78, лиш. св. 1 г., Исп. 10 мая 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.