Кочумов Василий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кочумов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 196
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6875. КОЧУМОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 12 л., Пермск. у., Калино-Камасинск. в. и с., Н. С. 8 уч. Пермск. у., Ст. 78, лиш. св. 1 г., Исп. 10 мая 923.
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