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Пимушкин Егор Ксенофонтович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пимушкин
Имя
Егор
Отчество
Ксенофонтович
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 200
Источник
Скан
Оригинальная запись
27695. ПИМУШКИН, ЕГОР КСЕНОФОНТОВИЧ, 54 л. Гр. Корчевск. у., Федоровск. в., д. Обухово; — Н. С. при М. Ч. К. Спекуляция, пр. пр. ½ г. Осужд. 30 окт. 920.

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