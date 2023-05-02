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Кустов Дмитрий Адрианович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кустов
Имя
Дмитрий
Отчество
Адрианович
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 219
Источник
Скан
Оригинальная запись
7729. КУСТОВ ДМИТРИЙ АДРИАНОВИЧ, 38 л., Грязовецк. у., Панфиловск. в., д. Феклищы. Вологодск. Губсуд. Ст. 169 ч. 1, лиш. св. 1 г. 6 м. Исп. 9 окт. 923.

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