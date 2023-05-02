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Марков Иван Артемьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Марков
Имя
Иван
Отчество
Артемьевич
Дата исполнения приговора
12 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
8767. МАРКОВ ИВАН АРТЕМЬЕВИЧ, 35 л., Славгородск. у., Землянск. в. и с. Н. С. 5 уч. Славгородск. у. Ст. 180, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 12 сент. 923.

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