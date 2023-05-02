Новосад Адол Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новосад
- Имя
- Адол
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 296
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 105818. НОВОСАДЪ, АДОЛЪ АНТОНОВЪ (онъ же Садовскій), лиш. ос. пр. изъ к. Волковыск. у., Порозовск. в., фольв. Островчизны, 24 л.; — Гроднен. О. С., 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. Варшав. В. О. С. отъ 6 Нояб. 906 г., арест. отд. 3½ г. Исп. 30 Мая 909. 904 6815 1655 У. | 900 47830 169 М. 901 36602 169 М.
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