Трифонов Тимофей Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трифонов
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 07 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 351
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12036. ТРИФОНОВ ТИМОФЕЙ АНТОНОВИЧ, 38 л., Воронежск. г., б. Землянок, у., Ореховск. в., с. Владимировки. Амурск. Губсуд. Ст. 2 ч. 97, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. В. З. С. 7/І-24.
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