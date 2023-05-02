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Шухов Кирилл Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шухов
Имя
Кирилл
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
13 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 373
Источник
Скан
Оригинальная запись
13757. Шухов Кирилл Петрович, 25 л. Акмолинск. г., Петро-Павловск. у., Пресновск. в. и с. Акмолинск. Г. С. Ст. ст. 2 ч. 113, 189, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 13 авг. 926.

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