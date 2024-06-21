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— Степан Антипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Имя
Степан
Отчество
Антипов
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
129551. антиповъ, Степанъ (безъ фам.). К. Велижск. у., Ильинск. в., д. Романова, 21 г.; — Витебск. О. С. 12 Сент. 909, 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 16 Окт. 909.

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