Франк Климентий Георгиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Франк
- Имя
- Климентий
- Отчество
- Георгиевич
- Дата исполнения приговора
- 30 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 371
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12735. ФРАНК КЛИМЕНТИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 23 л., Одесск. г. и у., с. Франц-Фельд. В. Т. 6 стр. корп. Ст. ст. 114а, 189, 205 п. «б», лиш. св. 2 г. П. В. 3 С. 30/ІІІ—24.
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