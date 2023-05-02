Горбачев Алексей Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горбачев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1663. Горбачев Алексей Константинович, 26 л., Сальск. окр., Орловск. р., хут. Ряски. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 6 л., 8 м. и пор. пр. 3 г. 4 м. П. в. з. с. 27/Х—26.
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