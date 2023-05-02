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Кенин Нохим Лейзерович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кенин
Имя
Нохим
Отчество
Лейзерович
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 131
Источник
Скан
Оригинальная запись
4543. КЕНИН НОХИМ ЛЕЙЗЕРОВИЧ, 27 л., Гомельск. у., мест. Ветки. Н. С. 8 уч. Гомельск. у. Ст. 181, лиш. св. 6 м. и пор. пр. 1 г. Срок вступл. приг. в зак. силу не указ., осужд. 13/Х—23. 

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