Кенин Нохим Лейзерович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кенин
- Имя
- Нохим
- Отчество
- Лейзерович
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4543. КЕНИН НОХИМ ЛЕЙЗЕРОВИЧ, 27 л., Гомельск. у., мест. Ветки. Н. С. 8 уч. Гомельск. у. Ст. 181, лиш. св. 6 м. и пор. пр. 1 г. Срок вступл. приг. в зак. силу не указ., осужд. 13/Х—23.
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