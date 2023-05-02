Баранников Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баранников
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37621. БАРАННИКОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Ивановъ. Сс.-пос. Нижнеудин. у., Братск. в., с. Антоновскаго, 28 л., рд. Екатеринбург. у., въ Бенговск. в. и зап.; — Иркут. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 152 и 1525 У. и § 1 438 У. о сс., въ обращ. въ каторж. раб. на 6 л., съ содерж. въ отрядѣ испыт. 2 г. Исп. 8 Марта 905. | 99 88750 1447 У. и У. о сс. | 96 57263 170 М. | 98 84380 1642 У.
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