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Тойберман Фейга Абрамова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тойберман
Имя
Фейга
Отчество
Абрамова
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 405
Источник
Скан
Оригинальная запись
140017. ТОЙБЕРМАНЪ, ФЕЙГА АБРАМОВА. Мщ. в. и м. Городка, Каменецк. у., 50 л., въ в. и м. Солобновцахъ, Ушицк. у.; — М. С. 6 уч. Каменецк. окр. 4 Окт. 908, 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 8 Окт. 909.

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