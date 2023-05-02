Тойберман Фейга Абрамова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тойберман
- Имя
- Фейга
- Отчество
- Абрамова
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 405
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140017. ТОЙБЕРМАНЪ, ФЕЙГА АБРАМОВА. Мщ. в. и м. Городка, Каменецк. у., 50 л., въ в. и м. Солобновцахъ, Ушицк. у.; — М. С. 6 уч. Каменецк. окр. 4 Окт. 908, 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 8 Окт. 909.
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