Трифонов Павел Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трифонов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 21 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 351
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12033. ТРИФОНОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, 51 г., Островск. у., Грибулевск. в., д. Зайцево. Псковск. Губсуд. Ст. ст. 16, 180 п. «б», «в», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 Л. ІІ. В. 3. С. 21/ІѴ—24.
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