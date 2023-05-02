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Братякина Ульяна Александрова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Братякина
Имя
Ульяна
Отчество
Александрова
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
130309. БРаТЯКИНА, УЛЬЯНА АЛЕКсандрова. Каз. х. Щербово-Нефедовскаго, ст. Усть-Бѣлокалитвенской, Донецк. окр., 57 л., рд. на х. Качеванѣ, т. же ст. и у.; — С. М. С. Донецк. окр. 28 Апр. 909, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 20 Окт. 909.

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