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Тарасов Александр Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тарасов
Имя
Александр
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
02 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
8976. ТАРАСОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 24 л., Рязанск. г., Спасск. у., Федотьевск. в., д. Мокрицы. Н. С. 19 отд. г. Ленинграда. Ст. 176, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 2/ХІІ—26.

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