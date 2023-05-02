Савченко Родион Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Савченко
- Имя
- Родион
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 04 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 243
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8614. САВЧЕНКО РОДИОН НИКИТИЧ, 35 л., Смоленск. у., Кощинск. в., д. Сумароково. Смоленск. Губсуд. Ст. ст. 76 ч. 1, 180 п. «б» и 184 ч. 2, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 4 сент. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.