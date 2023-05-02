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Савченко Родион Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Савченко
Имя
Родион
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
04 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
8614. САВЧЕНКО РОДИОН НИКИТИЧ, 35 л., Смоленск. у., Кощинск. в., д. Сумароково. Смоленск. Губсуд. Ст. ст. 76 ч. 1, 180 п. «б» и 184 ч. 2, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 4 сент. 923.

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