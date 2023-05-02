Бубнов Корней Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бубнов
- Имя
- Корней
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 17 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36104. БУБНОВЪ, КОРНѢЙ ГРИГОРЬЕВЪ. Сс.-посел. в. и с. Больше-Мамырскаго. Нижнеудинск. у., 40 л., рд. въ с. Глазкѣ, Епанчинск. в., Козловск. у.; — М. С. 1 уч. Маріинск. у., 169 и 4 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 17 Янв. 909. | 907 55046 169 М. | 87 1250 172 М. | 93 33090 313 У. | 84 28938 1655 У. | 90 32138 1647 У. | 84 11854 1651 У. | 89 30319 977 У.
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