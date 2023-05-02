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Григоров Алексей Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Григоров
Имя
Алексей
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
23 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 107
Источник
Скан
Оригинальная запись
100667. ГРИГОРОВЪ, АЛЕКСѢЙ ГРИГОРЬЕВЪ (онъ же Григорьевъ), К. изъ сс. Ишимск. у., Теплодубровск. в., с. Матасова, 70 л., рд. Бѣлгородск. у., Никольск. в., въ с. Ревенькѣ; — М. С. 2 уч. Ишимск. у., 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 11 Іюля, счит. ср. съ 23 Іюня 909. 900 63138 169 М. | 88 12819 1647 У.

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