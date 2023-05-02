Кутья Амвросий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кутья
- Имя
- Амвросий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 20 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7748. КУТЬЯ АМВРОСИЙ ИВАНОВИЧ, 35 л., Полтавск г., с. Погребняки. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. ст. 106 ч. 2, 109, 145, лиш. св. 1 г. 4 м. 3 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 20 сент. 923.
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