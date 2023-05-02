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Лапин Адриан Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лапин
Имя
Адриан
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
21 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
7886. ЛАПИН АДРИАН МИХАЙЛОВИЧ, 28 л., Троицкосавск. окр., Тамирск. в., д. Урчункуй. Прибайкальск. Губсуд. Ст. 68, лиш. св. 1 г. 4 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 21 авг. 923.

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