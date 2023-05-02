Петров Григорий Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петров
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 215
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7601. ПЕТРОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 24 л., В.-Волоцк. у., Солохменск в., д. Добрецово. Тверск. Губсуд. Ст. ст. 92, 106 ч. 2, 109, 114 ч. 1, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 22 дек. 923.
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