Копытов Карп Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Копытов
- Имя
- Карп
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 204
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 147617. КОПЫТОВЪ, КАРПЪ МИХАЙловъ. К. изъ СС.-П. Канск. у., в. и с. Абатскаго, 47 л., рд. Елабужск. у., въ в. и с. Моргинскомъ; — М. С. 5 уч. г. Томска 2 Нояб. 909, 1 и 6 п. 13, 16, 169,170¹ и 172 М., тюр. 6 м. Исп. 2 Нояб. 909. | 906 43452 294 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 3724. | 30 Окт. 99 г. Иркутск. С. П. — завод. раб. 2½ г. | 91 139551 294 И 975 У. | 90 22818 170 М.
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