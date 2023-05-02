Матюшкин Иван Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатюшкин Иван Захарович

Матюшкин Иван Захарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Матюшкин
Имя
Иван
Отчество
Захарович
Дата исполнения приговора
18 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
17110. МАТЮШКИН, ИВАН ЗАХАРОВИЧ, 36 л. Гр. Инсарск. у., Лемдяйско-Майданск. в.; — Р. Т. г. Пензы. Самоуправ., лиш. св. 2 г., по амн. нак. замен. пр. р. 6 м. Исп. 18 мая 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close