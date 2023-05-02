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Свиридова Анастасия Антоновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Свиридова
Имя
Анастасия
Отчество
Антоновна
Дата исполнения приговора
02 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
28563. СВИРИДОВА, АНАСТАСИЯ АНТОНОВНА, 21 г. Гр. Одоевск. у., Покровск. в., д. Ступишино; — Н. С. Сокольническ. р. 1 уголовн. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 2 апр. 920.

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