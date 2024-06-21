Бойцов Иван Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бойцов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130176. БОЙЦОВЪ, ИВАНЪ ЕГОРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ м. Мологск. у., Ново-Троицк. в., д. Леонова, 24 л.; — Москов. О. С. 5 Авг. 909, У., арест. отд. 3 г. Исп. 23 Сент. 909. | 907 78948 1655 У. | 903 73905 169 М. | 904 39515 169 М.
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