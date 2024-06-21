Бойцов Иван Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБойцов Иван Егоров

Бойцов Иван Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бойцов
Имя
Иван
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
130176. БОЙЦОВЪ, ИВАНЪ ЕГОРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ м. Мологск. у., Ново-Троицк. в., д. Леонова, 24 л.; — Москов. О. С. 5 Авг. 909, У., арест. отд. 3 г. Исп. 23 Сент. 909. | 907 78948 1655 У. | 903 73905 169 М. | 904 39515 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close