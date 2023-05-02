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Романюк Иван Спиридонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Романюк
Имя
Иван
Отчество
Спиридонов
Дата исполнения приговора
23 март 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 285
Источник
Скан
Оригинальная запись
98166. РОМАНЮКЪ, ИВАНЪ СпИРИдоновъ, 31 г. Лиш. ос. пр. изъ к. Таращанск. у., Кишперовск. в., д. Збаражовки, рд. въ г. Кіевѣ; — Кіевск. О. С., 5 Февр. 911, 172 М. (укрыв.), тюр. 4 м. Исп. 23 Марта 911. | 903 43299 3 ч. 1655 У. | 902 26226 169 М.

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