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Маковецкий Андрей Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маковецкий
Имя
Андрей
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
04 апрель 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 200
Источник
Скан
Оригинальная запись
84540. МАКОВЕЦКІЙ, АНДРЕЙ АНТОновъ, 37 л. К. Ишимск. у., Кротовск. в., д. Овсова, рд. Трокск. у., Бутриманск. в., въ д. Мажунцахъ; — З. Н. 4 уч. Трокск. у., 28 Марта 911, 16 и 169 М., по сов. съ 2 приг. сего З. Н. отъ сего же числа (169 М., тюр. 3 м.) и (38 М., арестъ 7 дн.), тюр. 6 м. Исп. 4 Апр. 911.

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