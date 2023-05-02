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Викторов Владимир Викторов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Викторов
Имя
Владимир
Отчество
Викторов
Дата исполнения приговора
30 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 52
Источник
Скан
Оригинальная запись
45745. ВИКТОРОВЪ, ВЛАДИМІРЪ ВИКТОровъ (онъ же Громовъ). Мщ. изъ сс.-посел. г. Туринска, 53 л., рд. въ г. Вереѣ; — Тобольск. О. С. (въ 3 р.), 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 30 Апр. 905.

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