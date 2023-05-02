Викторов Владимир Викторов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Викторов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Викторов
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 52
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45745. ВИКТОРОВЪ, ВЛАДИМІРЪ ВИКТОровъ (онъ же Громовъ). Мщ. изъ сс.-посел. г. Туринска, 53 л., рд. въ г. Вереѣ; — Тобольск. О. С. (въ 3 р.), 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 30 Апр. 905.
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